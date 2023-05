MARKT/Geplant höheres Briefporto für Deutsche Post kein Kurstreiber

Als "konsequent" wird am Morgen an der Börse eingestuft, dass die Deutsche Post das Briefporto früher als geplant anheben will. Die Ertragslage in dem Bereich habe bereits im Vorjahr geschwächelt. Vor allem mit dem Tarifabschluss vor Augen sei mit einem solchen Schritt zu rechnen gewesen. Ein Kurstreiber werde in der Nachricht nicht gesehen. Erste Indikationen sehen die Aktie kaum verändert.

May 16, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)