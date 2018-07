MARKT/Osram mit Intraday-Reversal

Osram können sich vom Tagestief erholen. Der Kurs steigt jetzt um 3 Prozent. Damit steht er etwa 8 Prozent über Tagestief. Osram leitet den Verkauf des Leuchtengeschäfts ein, das als Hemmschuh gilt. "Das ist sehr positiv, damit geraten die Quartalszahlen in den Hintergrund", so ein Händler. Die Geschäftszahlen sollen am Mittwoch veröffentlicht werden.

