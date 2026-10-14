MARKT/Procredit auch am Tag der SDAX-Aufnahme fest.

14.10.26 14:19 Uhr

Procredit sind weiter gesucht. Am Freitag hatte der Indexbetreiber Stoxx mitgeteilt, dass per 14. Oktober das Procredit-Papier den Platz von Nagarro im Nebenwerteindex SDAX übernimmt. Grund ist, dass Nagarro das Streubesitzkriterium von mindestens 10 Prozent nicht mehr erfüllt vor dem Hintergrund der Übernahme durch die indische Persistent Systems. Nach Gewinnen bereits an den Vortagen legen Procredit noch einmal um 2,1 Prozent zu. Nagarro liegen 0,6 Prozent höher.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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