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MARKT/Procredit auch am Tag der SDAX-Aufnahme fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
77.15 EUR -0.25 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.65 EUR -0.13 EUR -1.48 %
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Procredit sind weiter gesucht. Am Freitag hatte der Indexbetreiber Stoxx mitgeteilt, dass per 14. Oktober das Procredit-Papier den Platz von Nagarro im Nebenwerteindex SDAX übernimmt. Grund ist, dass Nagarro das Streubesitzkriterium von mindestens 10 Prozent nicht mehr erfüllt vor dem Hintergrund der Übernahme durch die indische Persistent Systems. Nach Gewinnen bereits an den Vortagen legen Procredit noch einmal um 2,1 Prozent zu. Nagarro liegen 0,6 Prozent höher.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

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