MARKT/Starke Einkaufsmanagerindizes machen Weg frei für DAX-Jahreshochs

Nach starken Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland ist auch der gesamteuropäische Index klar besser ausgefallen. Der Sammelindex liegt im Dezember bei 49,8 und ist damit weit besser als die Erwartung von 45,7. Im Handel ist von einer positiven Überraschung die Rede, die in dieser Form wohl kaum jemand auf dem Schirm gehabt haben dürfte. Zwar würden sich die Daten wegen der neuen harten Lockdowns in einigen Ländern wohl bald wieder eintrüben, Anleger dürften indes durch eine solche Eintrübung hindurchblicken in Erwartung einer massiven Erholung der Unternehmensgewinne im kommenden Jahr. Der DAX gewinnt 1,6 Prozent auf 13.572, damit rückt das Jahreshoch bei 13.795 in Reichweite.

