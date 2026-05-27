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MARKT/TecDAX bleibt auf Rekordkurs - Chipwerte treiben

28.05.26 15:44 Uhr
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Der TecDAX kann sich den Konsolidierungstendenzen im DAX entziehen und liegt 0,8 Prozent auf 4.101 Punkte vorne. Bei 4.106 wurde ein neues Rekordhoch markiert. Haupttreiber sind die im Index enthaltenen Chipwerte bzw Anlagenbauer, die von der KI-Euphorie direkt oder indirekt profitieren. Der Philadelphia Semiconductor Index ist seit Jahresbeginn rund 75 Prozent gestiegen. Infineon gewinnen 3,7 Prozent, Suss Microtec 3,7 Prozent und Aixtron 3,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

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