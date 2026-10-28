DAX 25.557 -0,1%ESt50 6.154 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.157 +0,7%Euro 1,1123 -0,1%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.053 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Markt unter Druck: Volkswagen ändert China-Strategie - Mehr Export

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.94 EUR 0.26 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen

HEFEI (dpa-AFX) - Angesichts der Schwäche des chinesischen Automarktes und mehr Konkurrenz aus der Volksrepublik im Ausland ändert der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern seine China-Strategie. Statt dem bisherigen Motto "In China, for China" (In China, für China) visieren die Wolfsburger mit "In China, Beyond China" (In China und über China hinaus) nun Märkte außerhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.

Werbung

Perspektivisch will Volkswagen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen in China mehr Märkte in Südostasien, dem südlichen Afrika und Südamerika bedienen. Im April hatte der Konzern im Rahmen der Automesse in China etwaige Pläne angedeutet. Bereits jetzt exportiere Volkswagen Autos aus China etwa in den Nahen Osten oder nach Kasachstan und Usbekistan, hieß es.

Warum der Strategiewechsel?

Neben dem hohen Konkurrenz- und Preisdruck chinesischer Marken bereitet nun auch der schwache Automarkt in China Probleme. Jüngste Daten des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA für den Gesamtmarkt zeigen für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Rückgang der Verkaufszahlen um 21,7 Prozent.

Auch für Volkswagen ist das China-Geschäft schwierig: Im dritten Quartal sanken die Verkaufszahlen um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

Werbung

Mit dem Strategiewechsel will Volkswagen deshalb nicht nur in anderem Märkten der chinesischen Konkurrenz trotzen, sondern auch neue Länder bedienen. "China exportiert Konkurrenzdruck", hieß aus Konzernkreisen. Mit Produkten aus Europa ginge das demnach nur schwer, weshalb VW (Volkswagen (VW) vz) aus China exportieren wolle./jon/DP/men

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.