MARKT USA/Abgaben zur Eröffnung erwartet

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,6 Prozent. Schon am Vortag hatten die Indizes im Handelsverlauf mit den zunehmenden Sorgen um weiter steigende Leitzinsen in den USA ihre Tagesgewinne mehrheitlich wieder abgegeben, konnten allerdings ein leichtes Plus über die Ziellinie retten. Zusätzlich befeuert werden diese Sorgen durch die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA). Diese hatte den Zinssatz überraschend um 50 Basispunkte erhöht, während der Markt lediglich mit 25 Basispunkten gerechnet hatte.

Mit Spannung wird nun auf die am Freitag anstehenden US-Verbraucherpreise für Mai geschaut, die weitere Hinweise in Bezug auf die Inflationsentwicklung liefern werden. Am Markt geht weiter die Sorge um, dass die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation die US-Konjunktur in eine Rezession stürzen könnten.

Am Anleihemarkt erholen sich die Notierungen zwar leicht, die Rendite zehnjähriger Papiere liegt aber weiterhin über der Marke von 3,00 Prozent. Diese war am Vortag erstmals seit Mitte Mai wieder übersprungen worden.

Bei den Einzelwerten legen die Aktien von Kohl's vor der Startglocke um 12,8 Prozent zu. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf, in dem die US-Warenhauskette mit rund 8 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Wie Kohl's mitteilte, hat es exklusive Gespräche über einen Verkauf mit der Einzelhandelsholding Franchise Group Inc. aufgenommen und bestätigte damit einen Bericht des Wall Street Journal.

Die Aktien von Peloton Interactive steigen um 0,6 Prozent. Das Unternehmen wechselt nur vier Monate nach der Ernennung eines neuen CEO auch ihre Finanzchefin aus, ein Schritt, der aufgrund der anhaltenden Verluste des Fitnessgeräte-Herstellers erfolgt. So soll Liz Coddington mit Wirkung vom 13. Juni die Position des Chief Financial Officer übernehmen. Sie war zuletzt Vice President of Finance bei Amazon Web Services. Davor war sie bei Walmart und dem Streaming-Unternehmen Netflix tätig.

June 07, 2022