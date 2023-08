MARKT USA/Abstufung durch Fitch dürfte Börse weiter belasten

Der Entzug der Spitzenbonitätsnote "AAA" durch die Ratingagentur Fitch bleibt auch am Donnerstag das zentrale Thema an den US-Börsen, wobei die Kursverluste aber geringer ausfallen dürften als am Mittwoch. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Grund für die Talfahrt vom Vortag waren - neben einigen enttäuschenden Zahlenausweisen und Ausblicken bedeutender Unternehmen - nicht zuletzt steigende Anleiherenditen. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP untermauerte derweil Erwartungen, dass die US-Notenbank an ihrem straffen geldpolitischen Kurs noch längere Zeit festhalten wird. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter aufwärts.

Konjunkturseitig steht mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche erneut der US-Arbeitsmarkt im Fokus. Daneben werden Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal, die Auftragseingänge der Industrie aus dem Juni und die Juli-Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von S&P Global und ISM veröffentlicht.

Auch die Bilanzsaison geht in eine neue heiße Phase, wobei die interessantesten Quartalsausweise erst nach der Schlussglocke erwartet werden. Dann werden unter anderem Amazon.com und Apple ihre Zahlen vorlegen.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss haben Qualcomm und Paypal über den Geschäftsverlauf berichtet. Qualcomm (vorbörslich -8,5%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-8,1%) überzeugten nicht in allen Punkten.

