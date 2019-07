MARKT USA/Abwarten vor US-Notenbank und Apple-Zahlen

Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte weiter Zurückhaltung dominieren. Es wird mit der ersten Zinssenkung seit 2008 gerechnet. Von den am Montag wieder begonnenen Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt es noch keine Neuigkeiten. Die Erwartungen, dass es hier zu raschen Fortschritten kommt, sind allerdings auch gering.

Daneben nimmt die Berichtssaison wieder verstärkt Fahrt auf. So legen vor der Startglocke unter anderem Merck & Co, Pfizer und Procter & Gamble ihre Quartalszahlen vor. Nach Handelsende folgen dann noch Apple und AMD mit ihren Ergebnissen. Vor allem die Zahlen des iPhone-Herstellers werden mit Spannung erwartet.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,2 Prozent. Für Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden die persönlichen Einkommen und Ausgaben für Juni, der Case-Shiller-Hauspreisindex für Mai sowie der Index des Verbrauchervertrauens für Juli veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten verzeichnet die Aktie von Beyond Meat vorbörslich einen Abschlag von 12,2 Prozent. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hat zwar einen deutlichen Umsatzsprung gemacht. Doch die Aktie steht massiv unter Abgabedruck, denn das Unternehmen will frisches Geld einsammeln und beabsichtigt 3,25 Millionen Aktien zu verkaufen, womit die bisherigen Anteilsscheine verwässert werden.

July 30, 2019