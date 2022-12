MARKT USA/Aktien auf Stabilisierungskurs erwartet

Nach der schwachen Tendenz am Mittwoch sieht es für den Start an der Wall Street am Donnerstag nach einer moderaten Erholung der Kurse aus. Das Geschäft dürfte am vorletzten Handelstag des Jahres ruhig verlaufen, zumal konjunkturseitig außer dem wöchentlichen Arbeitsmarktbericht der Terminkalender leer ist und es auch von Unternehmensseite nur wenige Nachrichten gibt. "Es wird Zeit, dass das Jahr jetzt endlich zu Ende geht", sagt Marktexpertin Ipek Ozkardeskaya und betont, dass die technische Situation am US-Aktienmarkt nach dem jüngsten Rücksetzer "prekär" sei.

Der S&P-500-Index habe zuletzt mit 3.783 Punkten die Hälfte seiner von Oktober bis November eingefahrenen Gewinne wieder verloren und die Indikatoren deuteten auf weitere Verluste hin mit dem nächsten Ziel bei 3.724 Punkten.

Übergeordnet bestimmen weiter die Spekulationen und Diskussionen um den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank angesichts der hohen Inflation das Geschehen, zuletzt gesellten sich dazu aber verstärkte Sorgen über die möglichen negativen Folgen der in China weiter gelockerten Corona-Regeln. So fordern nun einige Länder wie die USA von aus China kommenden Reisenden Corona-Tests.

Unter den Einzelwerten geben Cal-Maine Foods vorbörslich auf Nasdaq.com um 3,5 Prozent nach. Gute Quartalszahlen des Eierproduzenten waren vor allem auf höhere Preise zurückzuführen, während zugleich die Produktionskosten stark stiegen.

Hyzon Motors gewinnen gut 7 Prozent. Eine Tochter des Unternehmens investiert gemeinsam mit einer Sparte von Chevron (-0,4%) in "saubere" Kraftstoffe.

