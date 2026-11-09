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MARKT USA/Aktien etwas fester erwartet - Nvidia vorbörslich unter Druck

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NVIDIA Corp.
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Für den Start der US-Börsen am Montag deutet sich eine zaghafte Fortsetzung der am Freitag gesehenen ersten Erholung ab, nachdem am Donnerstag insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder gekommen waren. Marktteilnehmer sehen den Technologiesektor nach einem der heftigsten Ausverkäufe der jüngeren Geschichte trotz erster Erholungsansätze fundamental zunächst als erschüttert an - ausgelöst durch Befürchtungen, dass der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen könnte.

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Gesprächsthema Nummer eins ist Nvidia. Die Aktie des KI-Vorzeigeunternehmens steht vorbörslich stark unter Druck und verliert fast 5 Prozent, während der Future des technologielastigen Nasdaq-Index 0,2 Prozent im Plus liegt. Der Nvidia-Vorstand leitete am Wochenende eine Untersuchung ein, nachdem CEO Jensen Huang sich bei den Mitarbeitern entschuldigt und eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt hatte - einer Geschäftsfrau, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, als chinesische Spionin zu agieren. Angesichts von Huangs zentraler Rolle für den Erfolg von Nvidia und die allgemeine KI-Investment-Story könne selbst die Spekulation über Unsicherheiten in der Führungsebene Investoren verunsichern, heißt es im Handel.

Angesichts der neuen Unwägbarkeiten für den KI-Sektor haben die Akteure an den Börsen umso mehr Geschäftszahlen aus der Branche im Blick. Unter anderem wird der Cloud-Computing-Anbieter Coreweave, ein zentraler Akteur beim Ausbau der KI-Infrastruktur, am Dienstag berichten. Coreweave werden gut 3 Prozent schwächer erwartet. Am Donnerstag folgen die Ergebnisse des Halbleiter-Ausrüstungsriesen Applied Materials und des Netzwerkgiganten Cisco Systems. Das Augenmerk wird dann besonders Hinweisen über eine möglicherweise nachlassende Nachfrage gelten.

Im Blick haben die Börsianer daneben neue Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag wird am Zinsterminmarkt eine gut 80-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Bei den Renditen am Anleihemarkt tut sich aktuell wenig, die Zehnjahresrendite liegt bei 4,85 Prozent.

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Der Dollar gibt deutlich nach, der Euro zieht auf 1,1190 Dollar an, von rund 1,1140 am späten Freitag. Hier könnte auch das Öl eine Rolle spielen. Die Ölpreise setzen nämlich ihren Rückgang der vergangenen Woche fort, nachdem Präsident Trump die Wahrscheinlichkeit weiterer US-Angriffe auf den Iran heruntergespielt hat, solange die Friedensverhandlungen weiter Fortschritte machten. Das dämpft Inflationssorgen und damit auch Zinserhöhungsspekulationen. Brent-Öl verbilligt sich um gut 2 Prozent auf knapp 96 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 06:36 ET (11:36 GMT)

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