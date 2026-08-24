MARKT USA/Aktien freundlich erwartet - Anleihemarkt weiter entspannt

25.08.26 12:24 Uhr

Für den Start am Dienstag an den US-Börsen deutet sich eine freundliche Tendenz an. Rückenwind kommt vom Anleihemarkt, wo sich die Entspannung vom Vortag fortsetzt - die Renditen sinken also weiter. Im Zehnjahresbereich geht es um 3 Basispunkte auf 4,67 Prozent nach unten, nachdem die Rendite zuletzt mehrfach beim Niveau um 4,73 bzw. 4,74 Prozent wieder den Rückzug angetreten hatte.

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Dazu beitragen dürften auch deutlicher fallende Ölpreise. Sie dämpfen Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit auch vor steigenden Leitzinsen. Brent-Öl verbilligt sich um 3,1 Prozent auf knapp über 89 Dollar.

Möglicherweise spekuliert der Markt hier darauf, dass sich bei der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus etwas tun wird, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben, um diesen in die Knie zu zwingen. US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Auch wenn Sanktionen noch nicht verhängt wurden, hat das Weiße Haus außerdem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Aktivitäten mit dem Iran herunterfahren sollen.

Die Frage ist allerdings, ob sich beispielsweise China als großer Abnehmer iranischen Öls davon beeindrucken lässt und was das für die US-chinesischen Beziehungen bedeutet, falls nicht.

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Die Nvidia-Aktie könnte ihre längste Verlustserie seit 2022 beenden. Im vorbörslichen Handel liegt sie 1,3 Prozent im Plus im Vorfeld des wie üblich mit Spannung erwarteten Quartalsberichts am Mittwoch nach dem Handelsende an der Wall Street.

Uneinheitlich zeigen sich vorbörslich die zuletzt gesuchten Aktien von Unternehmen mit Handelsplattformen für Kryptowährungen im Sog des zulegenden Bitcoin-Kurses. Strategy und Coinbase geben leicht nach, American Bitcoin und Trump Media & Technology steigen um bis zu 3 Prozent.

Bitcoin verteuert sich aktuell knapp auf gut 79.000 Dollar, wurde zuvor aber auch schon erstmals seit drei Monaten wieder über 80.000 Dollar gesehen. Hintergrund ist die Initiative von US-Präsident Donald Trump zum Beschluss eines Kryptogesetzes, das Regeln und Zuständigkeiten für den Umgang mit Kryptowährungen schaffen und damit die bisherige Rechtsunsicherheit verringern soll. Als Treiber neben der kryptofreundlichen Trump-Politik sehen Marktakteure aber auch die zuletzt gewachsenen Sorgen um die fiskalische Gesundheit der USA. Diese wurden zusätzlich angefacht durch Pläne des Finanzministeriums, das Tempo der Anleiherückkäufe zu verdoppeln, um den Anstieg der Renditen einzudämmen.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 25, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)