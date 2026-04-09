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MARKT USA/Aktien kaum verändert erwartet - Preisdaten im Fokus

10.04.26 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
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Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Allerdings werden noch vor dem Start Verbraucherpreise für März veröffentlicht, die potenziell für einen frischen Impuls sorgen könnten. Die Frage ist, wie stark der Ölpreisschock bereits auf die Preise durchgeschlagen hat, was wiederum die Zinserwartungen maßgeblich beeinflussen könnte. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg um 0,9 Prozent zum Vormonat und um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was jeweils deutlich über den Februar-Werten liegt.

"Obwohl die Ölpreise seit der Ankündigung des Waffenstillstands gefallen sind, sind die Inflationssorgen im Moment immer noch ziemlich groß, was bedeutet, dass alle Augen auf die Daten gerichtet sein werden", sagt Makrostratege Henry Allen von der Deutschen Bank mit Blick auf die Preisdaten. Es seien schließlich die ersten, die den Zeitraum seit Beginn des Iran-Krieges abdeckten.

Daneben bestimmt weiter die Entwicklung des Iran-Krieges die Richtung. Im Vorfeld der ersten Gespräche zwischen den USA und dem Iran am Wochenende könnten sich die Investoren verstärkt in Zurückhaltung üben, denn der Ausgang scheint völlig offen. Hier dürften die Auswirkungen des Iran-Krieges erstmals sichtbar werden.

Die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht derweil weiter auf wackligen Beinen. US-Präsident Trump ist der Ansicht, der Iran leiste "sehr schlechte Arbeit" bei der Erlaubnis für Öltanker, durch die Straße von Hormus zu fahren. Die Öffnung der für den Öl- und Gas-Verkehr wichtigen Wasserstraße war ein zentraler Punkt bei der vereinbarten Waffenruhe. Dazu passend bewegen sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau und auch wieder deutlicher über dem jüngsten Tief nach Bekanntwerden der Waffenpause.

Bei den Einzelwerten klettern Organon vorbörslich um 8,1 Prozent nach oben. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach das indische Unternehmen Sun Pharmaceutical ein verbindliches Angebot für das US-Pharmaunternehmen unterbreitet hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

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