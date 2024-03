MARKT USA/Aktien knapp behauptet erwartet - Dell haussieren vorbörslich

Werte in diesem Artikel

Von Steffen Gosenheimer

Für den Start an den US-Börsen am Freitag zeichnen sich kleine Verluste ab. Kurz nach Handelsbeginn stehen allerdings diverse US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die möglicherweise für Impulse sorgen könnten, beispielsweise der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Er wird mit 49,5 nach 49,1 Punkten zwar etwas höher als zuletzt erwartet, aber weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich.

Nach der freundlichen Reaktion des Aktienmarktes auf die mit Spannung erwarteten US-Preisdaten am Vortag und mit Blick auf das Wochenende dürften viele Anleger eher zu Gewinnmitnahmen neigen. Der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben war exakt wie erwartet ausgefallen, brachte also kein Störfeuer für die mehrheitliche Annahme des Marktes, dass im Juni in den USA die erste Zinssenkung anstehen dürfte.

Bei den Einzelwerten stürzen New York Community Bancorp vorbörslich um 28 Prozent ab. Die Regionalbank ersetzt ihren Chef, nachdem beträchtliche Mängel bei internen Kontrollmechanismen entdeckt worden sind und eine Abschreibung über 2,4 Milliarden Dollar vorgenommen worden ist.

Dell Technologies machen dagegen einen Satz um über 21 Prozent nach oben. Der Computerhersteller hat einen kräftigen Gewinnanstieg berichtet, getrieben von einer verstärkten Nachfrage nach KI-optimierten Servern.

Das Softwareunternehmen Autodesk hat einen höher als erwartet ausgefallenen Umsatzanstieg für das Fiskaljahr in Aussicht gestellt. Für die Aktie geht es um gut 8 Prozent nach oben. Tesla (-0,7%) werden gebremst von weiteren Rabatten, die der Elektroautobauer in China anbieten will im Preiskampf mit Konkurrenten wie BYD.

