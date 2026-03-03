DAX24.160 +1,6%Est505.873 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.170 +4,0%Euro1,1642 +0,3%Öl82,47 +0,6%Gold5.202 +2,2%
MARKT USA/Aktien nach mit Erholungsansatz erwartet - Ölpreisanstieg eingedämmt

04.03.26 12:16 Uhr
Nachdem sich die US-Börsen bereits an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost vergleichsweise sehr gut gehalten haben und nur moderate Einbußen erlebten, zeichnet sich für den Start am Mittwoch eine gut behauptete Tendenz ab. Sie folgen damit der ersten Erholung an den europäischen Plätzen, wo es jüngst aber auch zu einem deutlich Rücksetzer gekommen war vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise und damit verbundener Inflationssorgen.

Zur zaghaften Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg zunächst die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichen. Brent-Öl kostet aktuell knapp 83 Dollar. Dazu hat der Dollar seine Aufwertung zunächst beendet, der Euro kann sich leicht auf 1,1634 Dollar erholen. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach oben, die Zehnjahresrendite wird im Bereich von 4,08 Prozent gesehen, 3 Ticks höher als am Vortag. Der Goldpreis erholt sich nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag um rund 2 Prozent auf 5.192 Dollar.

Konjunkturseitig steht der ADP-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Ökonomen schätzen, dass er eine Zunahme der Stellen in der privaten US-Wirtschaft um 48.000 zeigen wird, nachdem es im Januar einen Anstieg um 22.000 gegeben hatte. Daneben dürfte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im Februar am ehesten das Zeug haben, für Impulse zu sorgen, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten derzeit etwas in den Hintergrund rücken könnten. Volkswirte erwarten den ISM-Index mit 53,5 Punkten, nach 53,8 im Vormonat.

Unternehmensseitig hat Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, mitgeteilt, mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum zu rechnen, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert vorbörslich knapp 8 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike meldete starke Quartalsergebnisse und berichtet zudem von Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike ziehen auf Nasdaq.com um 1 Prozent an.

Moderna verteuern sich um 5,3 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,52 +0,02 3,54 3,50

5 Jahre 3,66 +0,02 3,67 3,62

10 Jahre 4,08 +0,03 4,10 4,04

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1633 +0,2 0,0020 1,1613 1,1593

EUR/JPY 183,03 -0,0 -0,0800 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9088 +0,1 0,0011 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8696 +0,1 0,0005 0,8691 0,8704

USD/JPY 157,32 -0,3 -0,3900 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3375 +0,2 0,0021 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,9024 -0,2 -0,0139 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7048 +0,2 0,0015 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 71.282,56 +4,8 3.233,20 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,54 +1,3 0,98 74,56

Brent/ICE 82,63 +1,5 1,23 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.191,07 +2,1 104,60 5.086,47

Silber 86,18 +5,0 4,14 82,04

Platin 2.167,80 +4,1 85,20 2.082,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:17 ET (11:17 GMT)

