MARKT USA/Aktien trotz Trump-Attacke auf US-Notenbankerin stabil erwartet

Trotz eines erneuten Angriffs von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank zeichnet sich zum Start an der Wall Street am Dienstag zunächst eine weitgehend stabile Tendenz ab. Auch der Dollar zeigt sich noch wenig beeindruckt davon, dass Trump Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit Verweis auf einen angeblichen Hypothekenbetrug entlassen hat. Nach Ansicht von Marktbeobachtern erhöht der Schritt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen, die von Trump immer wieder gefordert werden. Cook scheint derweil gegen die Entlassung vorgehen zu wollen. Sie sagte, Trump habe keine Befugnis, sie zu entlassen, und sie werde nicht zurücktreten.

Weil längerfristig die neuerliche Attacke auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank verunsichert, steigt die Rendite zehnjähriger Anleihen um 2 Basispunkte auf 4,30 Prozent. Im Zweijahresbereich sinkt sie dagegen um 2 Basispunkte auf 3,72 Prozent.

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage weiter eher dünn. Umso mehr richtet sich der Fokus auf die Geschäftszahlen des KI-Vorreiters Nvidia, nachdem es zuletzt vermehrt kritische Stimmen zur Profitabilität in KI gab. Die Nvidia -Zahlen werden am Mittwoch erwartet. Vorbörslich liegt die Aktie gut behauptet im Markt.

Boeing hat einen Großauftrag von Korean Air Lines für die Lieferung von 103 Flugzeugen erhalten. Der Kurs zieht um ein halbes Prozent an.

Interactive Brokers legen auf Nasdaq.com gut 4 Prozent zu. Hier treibt die Mitteilung, dass die Aktie des Online-Brokers zur Handelseröffnung am Donnerstag den Platz von Walgreens Boots Alliance im viel beachteten S&P-500-Index einnehmen wird. Hintergrund ist, dass Walgreens gerade vom Beteiligungsunternehmen Sycamore Partners im Rahmen einer Transaktion übernommen wird, die in Kürze abgeschlossen sein soll. Talen Energy ziehen ebenfalls um gut 4 Prozent an. Die Aktie des Stromerzeugers soll Interactive Brokers im S&P MidCap 400 Index ersetzen.

Palantir Technologies geben um 1 Prozent nach. Wie aus einer Einreichung bei der Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Alex Karp zuletzt 400.000 Aktien des Herstellers von KI-Software zur Verwaltung und Analyse von Datenmengen verlauft.

Das Halbleiterunternehmen Semtech hat die Erwartungen übertroffen. Der Kurs zieht um 0,5 Prozent an. Der Ausblick von Semtech bewegt sich im Rahmen der bereits bekannten Analystenschätzungen.

Heico, ein Hersteller von Ersatzteilen für die Luft- und Raumfahrt, hat in seinem dritten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertroffen. Der Kurs zieht um ein halbes Prozent an.

Einen Sprung um rund 25 Prozent nach oben machen Serina Therapeutics, weil die Nahrungs- und Arzneimittelaufsicht (FDA) die Studie des Unternehmens für eine experimentelle Behandlung der Parkinson-Krankheit unterstützt.

