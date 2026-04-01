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MARKT USA/Aktienanleger in Wartestellung

29.04.26 12:34 Uhr

Anleger scheinen am US-Aktienmarkt am Mittwoch eine abwartende Haltung einzunehmen. Denn der Aktienterminmarkt lässt auf eine kaum veränderte Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Dabei gerät der Iran-Krieg immer weiter in den Hintergrund - trotz erneut steigender Ölpreise. Bereits am Vortag spielte der Nahost-Krieg keine große Rolle, als KI-Sorgen rund um OpenAI den Technologiesektor belastet hatten. Dieser steht auch zur Wochenmitte mit den Geschäftsausweisen von Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Alphabet und Ebay im Fokus.

Doch gewähren all diese Unternehmen erst nach der Schlussglocke den Blick in die Bücher. Die vier erstgenannten Technologiegrößen investieren viel Geld in KI, daher könnte ihre Investitionsprognose dazu beitragen, die jüngste Unruhe zu beruhigen. "Die Ergebnisse und Ausblicke dieser Unternehmen können die Entwicklung auf Indexebene und die Stimmung der Anleger maßgeblich beeinflussen", urteilt SWBC-Chefmarktstratege Chris Brigati.

Doch zunächst muss der Markt die Zinsentscheidung im späten Geschäft verdauen. Jerome Powell wird voraussichtlich seine letzte Pressekonferenz als Vorsitzender der US-Zentralbank abhalten. Die Entscheidung selbst dürfte keinen Aufreger liefern, weil der Markt fest davon ausgeht, dass die Notenbank die Zinssätze bestätigen wird. Doch angesichts des ölpreisgetriebenen Inflationsschubs bei gleichzeitig weniger rosigen Konjunkturaussichten dürften die Worte Powells genau analysiert werden. Denn Anleger wollen wissen, in welche Richtung sich die Zinsen bewegen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)