MARKT USA/Andauernde Hoffnung auf US-Stimuluspaket stützt

Für die Wall Street deuten sich am Dienstag leichte Gewinne an. Die Augen sind dabei vor allem auf die "Deadline" für die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein neues US-Konjunkturprogramm gerichtet. Bis Dienstagabend müsse eine Einigung erzielt werden, um noch ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das vor der Wahl verabschiedet werden könne, heißt es im Handel. Allerdings sind die Hoffnungen auf eine gemeinsame Lösung mittlerweile recht gering. Sollte es tatsächlich zu einem neuen Stimuluspaket kommen, könnte das jedoch für eine Rally am Aktienmarkt sorgen, so ein Beobachter.

Daneben wird mit Sorge auf die weiter rasch steigende Zahl an globalen Neuinfektionen geschaut. In immer mehr Ländern und Regionen werden wieder Lockdowns eingeführt, was sich negativ auf die erhoffte rasche Konjunkturerholung auswirken dürfte. "Die Schlagzeilen werden immer schlimmer, aber unser Basis-Szenario ist immer noch, dass es keinen weiteren vollständigen Lockdown geben wird", so Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros. "Es besteht immer noch ein großer Unterschied zwischen lokalen, gezielten Abriegelungen und den Lockdowns, die wir im März und April hatten", ergänzt der Teilnehmer.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,6 Prozent. An Konjunkturdaten stehen lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für den September auf der Agenda.

Für die Aktien von IBM geht es vorbörslich um knapp drei Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar über den Erwartungen, doch berichtete das Unternehmen, dass Kunden wegen der Pandemie Projekte verschoben hätten. CFO James Kavanaugh kündigte für das vierte Quartal Restrukturierungsaufwendungen von 2,3 Milliarden Dollar an und teilte mit, dass IBM wegen der damit verbundenen Unsicherheit keinen Ausblick geben werde.

Dagegen steigt die Intel-Aktie um 0,5 Prozent. Der Chiphersteller hat eine Einigung über den Verkauf der NAND-Speicherchip-Sparte an SK Hynix für rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt, wie die Südkoreaner bestätigten. Intel zieht sich damit aus einem schwierigen Geschäft zurück. Die Aktie hatte von der Aussicht auf einen Verkauf bereits am Vortag profitiert.

Nicht gut kommen die Zahlen für das dritte Quartal von Steel Dynamics an, obwohl Umsatz und Gewinn weniger stark als befürchtet gesunken waren. Die Aktie fiel nachbörslich um 3,4 Prozent, hatte allerdings an den Tagen vor der Zahlenvorlage zugelegt.

October 20, 2020 06:12 ET (10:12 GMT)