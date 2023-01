MARKT USA/Anleger an Wall Street dank Tesla etwas mutiger

Aktien in diesem Artikel Tesla 141,92 EUR

6,77% Charts

News

Analysen

Am Donnerstag scheinen Anleger an der Wall Street wieder etwas mutiger zu werden. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt hin. In der insgesamt eher mäßig verlaufenden Berichtsperiode suchen Anleger nach positiven Strohhalmen und werden bei Tesla fündig. Der Elektroautobauer legte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten vor, Anleger konzentrieren sich aber auf die positiven Aspekte - der Kurs zieht vorbörslich um 7 Prozent an. Tesla steigerte im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn. Der Gewinn verfehlte die Markterwartung knapp. Auf bereinigter Basis fiel er aber etwas über der Konsensschätzung aus. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen.

Am Donnerstag könnten auch weitere wichtige Konjunkturdaten Hinweise auf die Frage liefern, ob die USA in die Rezession abgleiteten. Neben dem US-BIP wird zudem unter anderem der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. "Die Zuversicht wächst, dass die Wirtschaft keine Rezession benötigt, um die Inflation zu zähmen, da man davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft doch höhere Zinsen verkraften kann", macht Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management Anlegern Mut.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 06:17 ET (11:17 GMT)