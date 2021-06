MARKT USA/Anleger dürften sich vor Fed-Entscheid bedeckt halten

An den US-Börsen zeichnet sich ein wenig veränderter Start in den Mittwochshandel ab. Anleger dürften das Ergebnis der US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben wird. An der Zinsschraube dürfte die Fed nicht drehen. Das Interesse gilt daher vor allem dem Begleitkommentar. Dieser dürfte aufmerksam darauf untersucht werden, ob die Währungshüter ihre Meinung zu Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt und Inflation geändert haben. Vor allem das Thema Inflation treibt die Anleger um und lässt immer wieder Befürchtungen aufkommen, dass die Notenbank bald damit beginnen könnte, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Bislang beharrt die Fed jedoch darauf, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise ein vorübergehendes Phänomen darstellten.

Vor den Fed-Beschlüssen gilt es einige Konjunkturdaten zu verdauen. Vor Handelsbeginn an der Wall Street werden Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen sowie Import- und Exportpreise jeweils aus dem Mai veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten geben Oracle im vorbörslichen Handel um 4,6 Prozent nach. Hier sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem der Datenbankspezialist am Dienstag nach Handelsschluss Rekordzahlen für sein viertes Geschäftsquartal veröffentlicht hat. Der Ausblick kommt nicht gut an.

