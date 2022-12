MARKT USA/Anleger weiter vorsichtig

Nach den deutlichen Vortagesverlusten dürfte die Wall Street am Dienstag zurückhaltend in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich wenig verändert.

Zu Wochenbeginn hatten die US-Börsen deutlich im Minus geschlossen, nachdem erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weitere aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank geschürt hatten. Sowohl der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe als auch der Auftragseingang der Industrie lagen über den Erwartungen. Bereits am Freitag waren die US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen.

"Die Märkte haben diese Woche einen wackeligen Start, da die Veröffentlichung solider US-Wirtschaftsdaten die Hoffnungen der Anleger, dass die Fed in den kommenden Monaten eine taubenhaftere Haltung einnehmen könnte, verzögert", so Stephen Innes von SPI Asset Management. "Letztendlich kommt es mehr darauf an, wo die Fed am Ende landet, und nicht darauf, wie schnell sie dorthin kommt.

Konjunkturseitig werden noch vor der Startglocke Daten zur Handelsbilanz für Oktober veröffentlicht. Erst nach Handelsschluss stehen noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestandsdaten auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten legen Pepsico um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen verschlankt offenbar seine Zentralen. Das geht aus Aussagen von mit den Vorgängen vertrauten Personen und aus Dokumenten hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Hunderte Jobs würden gestrichen, sagte eine der Personen. Betroffen seien das nordamerikanische Getränkegeschäft in Purchase im Bundesstaat New York sowie das Snackgeschäft in Chicago und in Plano, Texas.

