MARKT USA/Anleger weiter zurückhaltend

Nach der leichten Erholungsbewegung zu Wochenanfang dürfte die Wall Street am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. An den Börsen hält sich weiter die Sorge vor einer länger anhaltenden straffen Zinspolitik der Notenbanken angesichts weiter hoher Teuerungsraten. So zeigen aktuelle Daten aus Frankreich und Spanien, dass die Verbraucherpreise dort stärker als erwartet gestiegen sind. Auch die am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Preisdaten waren höher als erwartet ausgefallen.

"Die Stimmung hat sich in den letzten zwei Wochen stark eingetrübt, da die meisten Anleger fest im falkenhaften Lager der Fed stehen und höhere Zinssätze für längere Zeit erwarten", so Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat.

Konjunkturseitig wird kurz nach Handelsbeginn der Einkaufsmanagerindex Chicago für Februar veröffentlicht. Zudem steht der Index des Verbrauchervertrauens ebenfalls für Februar auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden noch die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications vorbörslich um 6,5 Prozent zu. Der Betreiber einer Video-Kommunikationsplattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal und dem Ausblick positiv überrascht.

February 28, 2023 06:19 ET (11:19 GMT)