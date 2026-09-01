MARKT USA/Anstieg der Marktzinsen dürfte Wall Street belasten

01.09.26 12:32 Uhr

An den US-Börsen dürfte es zum Start in den Dienstagshandel abwärts gehen. Der S&P-Future verliert vorbörslich 0,6 Prozent und der Nasdaq-Future 1 Prozent. Die kräftig gestiegenen Marktzinsen lasten auf den Aktienmärkten und dort besonders auf den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten.

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Ursächlich für den Anstieg der Anleiherenditen ist die wachsende Überzeugung am Markt, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung noch in diesem Monat die Zinsen erhöhen wird. Genährt wird diese Erwartung von der als "falkenhaft" interpretierten Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Daneben befeuert der deutliche Anstieg der Ölpreise Inflationsängste.

Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2 Prozent auf 92,30 Dollar. Die jüngst wieder aufgeflammten wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans treiben den Preis nach oben. Zunächst hatten US-Streitkräfte iranische Ziele angegriffen, worauf der Iran Ziele in Jordanien angriff, wo US-Truppen stationiert sind. Die Bedingungen für den Schiffstransport von Öl seien nach wie vor schwierig, kommentierte MUFG und verwies auf einen Bericht, wonach ein Öltanker in der Nähe des Omans attackiert wurde. Allerdings transportierten Ölproduzenten trotz der Risiken weiter Öl durch die Straße von Hormus, was eine gewisse Erleichterung bedeute.

Am Anleihemarkt lassen die Zinserhöhungserwartungen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,79 Prozent steigen. Der Dollar folgt den Marktzinsen nach oben. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Der Goldpreis gibt derweil um 1,5 Prozent auf 4.381 Dollar je Feinunze nach. Steigende Zinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

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An Konjunkturdaten werden der Einkaufsmanagerindex von S&P Global und der ISM-Index jeweils für das verarbeitende Gewerbe aus dem August, die Bauausgaben aus dem Juli und die Daten zu Stellenangeboten aus dem Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind rar. Erst nach Börsenschluss werden Dell und Palo Alto Networks Geschäftszahlen vorlegen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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September 01, 2026 06:33 ET (10:33 GMT)