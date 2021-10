MARKT USA/Apple und Amazon trüben Stimmung

Nach einer bisher überwiegend gut verlaufenen Handelswoche mit neuen Rekordhochs dürfte die Wall Street am Freitag mit Abschlägen starten. Eingetrübt wird die Stimmung von enttäuschenden Quartalszahlen von Amazon und Apple, die vor allem Technologiewerte mit nach unten ziehen dürften. Die Zahlen werfen einen Schatten auf die bislang recht gut verlaufene Berichtssaison.

Die beiden Technologieriesen hatten bereits am Donnerstag nach Handelsschluss in den USA ihre Geschäftsberichte vorgelegt. Amazon hatte in ihrem dritten Quartal einen stärker als befürchtet ausgefallenen Gewinneinbruch verzeichnet und auch nur einen etwas trüben Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal abgegeben. Der Konzern kämpft mit Problemen in der Lieferkette und beim Personal. Das Ergebnis sackte um knapp die Hälfte ab. Das war der stärkste Rückgang seit mehr als vier Jahren. Die Aktie rutscht vorbörslich um 4,7 Prozent ab.

Apple verfehlte in ihrem vierten Geschäftsquartal bei etwas geringer als erwartet ausgefallenen iPhone-Verkäufen die Umsatzprognosen und warnte für die kommenden Monate vor größeren Herausforderungen wegen Unterbrechungen der Lieferkette. Der Kurs der Aktie verliert vorbörslich 3,3 Prozent.

Auch Starbucks hat Geschäftszahlen vorgelegt. Die Kaffeehauskette verfehlte die Umsatzerwartung des Marktes. Dagegen wurde beim Nettogewinn die Prognose leicht übertroffen. Die Aktie büßt 4,7 Prozent ein.

Noch vor der Startglocke folgen Chevron, Abbvie und Exxon Mobile mit ihren Geschäftszahlen. Zudem steht der Börsengang der US-Tochter des deutschen Biopharma-Unternehmens Biofrontera an der Nasdaq an. Der Ausgabepreis wurde auf 5 Dollar festgelegt. Biofrontera erwartet einen Bruttoerlös von voraussichtlich 18 Millionen Dollar.

Konjunkturseitig stehen vor Handelsbeginn der Arbeitskostenindex für das dritte Quartal und Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen für September auf der Agenda. Der Einkaufsmanagerindex Chicago für Oktober und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan folgen nach Handelsaufnahme.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 06:16 ET (10:16 GMT)