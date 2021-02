MARKT USA/Auch zum Wochenausklang zeichnet sich wenig Bewegung ab

Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf einen verhaltenen Start in den Freitag an den US-Börsen hin. Damit würde sich die an den vergangenen Tagen bereits zu beobachtende Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Grundton fortsetzen. Stärkere neue Impulse sind nicht in Sicht, weiter sind das erwartete Stimuluspaket der US-Regierung und die leichte Entspannung an der Corona-Front die Hauptthemen, ebenso wie die Berichtssaison der Unternehmen. Die US-Notenbank hält dem Markt derweil den Rücken weiterhin frei mit der signalisierten noch lange lockeren Geldpolitik.

Unternehmensseitig steht die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal dank eines stürmischen Wachstums bei seinem Streaminggeschäft Disney+ positiv überrascht. Vorbörslich geht es auf Nasdaq.com um 1,6 Prozent nach oben für die Aktie.

Die Expedia-Aktie zeigt sich wenig bewegt, nachdem das Online-Reisebüro wie zu befürchten auch in seinem vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren bekam mit einem Einbruch bei den Buchungen und Umsätzen.

Kursmäßig ähnlich sieht es bei Moderna aus. Dass der Impfstoffhersteller der US-Regierung zusätzliche 100 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs verkaufen konnte, bewegt den bereits stark gestiegenen Kurs nicht.

February 12, 2021 06:10 ET (11:10 GMT)