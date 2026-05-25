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MARKT USA/Aufwärtsdynamik intakt - Zscaler knicken vorbörslich ein

27.05.26 12:14 Uhr
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Die Futures der US-Aktienindizes deuten auf einen freundlichen Start in den Mittwoch hin. Während die Lage im Nahost-Konflikt eher für Zurückhaltung sorgen dürfte, wird die jüngste KI-getriebene Dynamik am Aktienmarkt als intakt angesehen. Dazu verweisen Marktteilnehmer auf in der Berichtssaison überwiegend starke und ermutigend ausgefallene Unternehmenszahlen.

Sowohl der S&P-500 als auch die Nasdaq-Indizes schlossen am Dienstag auf Rekordhochs. Die Analysten von Goldman Sachs haben nun ihre Prognose für den S&P-500 zum Jahresende von 7.600 auf 8.000 Punkte erhöht - begründet mit andauernd starken Unternehmensgewinnen.

Für Entspannung - insbesondere bei den Bedenken hinsichtlich der Inflation - könnten die Ölpreise sorgen. Trotz des noch fragiler wirkenden Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran nach den jüngsten US-Luftangriffen in der Nähe der Straße von Hormus, fallen die Ölpreise wieder deutlich und greifen die Abwärtsbewegung vom Montag wieder auf. Brent-Öl verbilligt sich um 3 Prozent. Mit nun knapp 97 Dollar scheint sich der Preis allmählich weiter von der 100-Dollar-Marke nach unten abzusetzen. Entsprechend fallen die US-Marktzinsen weiter. Die Zehnjahresrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 4,46 Prozent und liegt rund 20 Basispunkte unter dem jüngsten Mehrjahreshoch.

Vor allem am Anleihemarkt sind viele Blicke bereits auf den Donnerstag gerichtet. Dann wird mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank berichtet. Es könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh liefern. Aktuell wird im laufenden Jahr am Zinsterminmarkt praktisch mit keiner Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit am Jahresende höherer Leitzinsen wird bei rund 45 Prozent gesehen. Der Dollar kommt mit den sinkenden Marktzinsen etwas zurück, der Euro steigt auf 1,1648 Dollar.

Vorbörslich im Fokus stehen unter anderem Micron. Die Aktie des Speicherchipherstellers hatte am Vortag im Rahmen des KI-Hypes einen Satz um 19 Prozent gemacht, womit die Unternehmensbewertung die Schallmauer von 1 Billion Dollar durchbrach. Auf Nasdaq.com geht es vorbörslich um weitere 4 Prozent nach oben. Die Kurse von Konkurrenten wie Seagate, Sandisk und Western Digital ziehen um rund 1,5 Prozent an.

Marvell Technology machen einen Satz um 5 Prozent, der Anbieter von KI-Hardware wird später am Tag Geschäftszahlen präsentieren. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Dass das Cybersicherheitsunternehmen Zscaler einen vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr abgegeben hat, weil steigende Speicherpreise und Veränderungen im Vertriebsteam für Unsicherheit sorgen, wird mit einem Kursrutsch von 23 Prozent quittiert in der Vorbörse.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

In eigener Sache

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19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
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19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
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10.09.2018Zscaler NeutralBTIG Research
10.04.2018Zscaler HoldDeutsche Bank AG
10.04.2018Zscaler Equal WeightBarclays Capital
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