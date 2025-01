MARKT USA/Banken-Berichte und Inflation setzen Tagestrend

Der trendlose Handel an der Wall Street könnte am Mittwoch beendet werden. Denn sowohl der Auftakt der Berichtssaison im Bankensektor als auch neue Preisdaten dürften für Impulse sorgen. Im Vorfeld dieser wichtigen Ereignisse deutet der Aktienterminmarkt einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Angesichts der noch vor der Startglocke erwarteten Geschäftsberichte von der Banken JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup messen Marktakteure der vorbörslichen Indikation keine große Aussagekraft bei. Den mit dem Vermögensverwalter Blackrock öffnet ein weiteres bedeutsames Unternehmen seine Bücher noch vor Handelsbeginn. Analysten prognostizieren für die Banken aufgrund solider Verbraucherausgaben, höherer Aktienkurse und Handelsaktivitäten sowie einer Belebung der Geschäftstätigkeit weitaus höhere Gewinne.

Fast noch wichtiger für den Tagestrend an der Wall Street dürften die anstehenden Verbraucherpreise für Dezember sein. "Die Desinflation in den USA hat sich abgeflacht und das beunruhigt Investoren (...). Wenn die heutigen Inflationsdaten eine Überraschung nach oben liefern, könnte dies die Befürchtungen verstärken, dass eine steigende Inflation im Jahr 2025 die Märkte durcheinanderbringen wird", warnt Analystin Kathleen Brooks von XTB. Denn die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen ist in jüngster Zeit ohnehin deutlich geschwunden. Da nun auch der Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump ansteht und mit ihm seine potenziell inflationstreibende Zollpolitik, dürfte eine über Gebühr gestiegene Teuerung schon vor Trumps Amtseinführung die Kauflaune an der Wall Street schmälern.

January 15, 2025 06:06 ET (11:06 GMT)