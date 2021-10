MARKT USA/BIP-Daten und Geschäftszahlen dürften Richtung vorgeben

Nachdem die Wall Street am Vortag eine Pause von der jüngsten Rekordjagd eingelegt hat, sieht es am Donnerstag nach einem behaupteten Handelsbeginn aus. Impulse in die eine oder andere Richtung könnten vor allem von Konjunkturdaten und der weiter laufenden Berichtssaison kommen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich vor Handelsbeginn zunächst auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank richten. Impulsgeber dürften aber vor allem die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal sein. Ökonomen erwarten hier wegen Lieferkettenproblemen und Arbeitskräftemangel ein deutlich verlangsamtes Wachstum. Vorgelegt werden auch die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Zudem reist der Strom an Geschäftszahlen nicht ab. Noch vor der Startglocke legen u.a. Caterpillar, Merck & Co, Mastercard und Intercontinental Exchange ihre Quartalszahlen vor. Erst nach Handelsschluss kommen die Zahlen der Schwergewichte Amazon und Apple, sowie von Starbucks.

Am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA hatten bereits Ebay und Ford Geschäftszahlen vorgelegt. Ebay hat zwar mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings enttäuschte die Prognose für das vierte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft. Der Kurs der Aktie knickt vorbörslich um 6,3 Prozent ein.

Bei Ford haben Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten wenig überraschend für durchwachsene Ergebnisse im dritten Quartal gesorgt. Allerdings erhöhte Ford den Ausblick für das Gesamtjahr und will die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Auch hat sich der Chip-Mangel laut Ford verringert. Für die Aktie geht es um 9,4 Prozent nach oben.

Zudem steht mit Globalfoundries ein Börsendebüt an der Nasdaq an. Der Halbleiterhersteller hat den Ausgabepreis mit 47 Dollar je Aktie am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Der Auftragsfertiger kommt damit auf eine Bewertung von 25,1 Milliarden Dollar.

