MARKT USA/Börse dürfte nach Rekordjagd Pause einlegen

Am Dienstag zeichnet sich ein wenig veränderter Handelsstart an den US-Börsen ab. Nach dem jüngsten Anstieg der Kurse, der die großen Indizes am Montag auf neue Rekordstände geführt hat, dürften die Anleger erst einmal innehalten, zumal mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch ein potenziell richtungsweisendes Ereignis ansteht.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist leer, desto mehr Aufmerksamkeit erhält die Bilanzsaison. Am Dienstagmorgen (Ortszeit) haben unter anderem Pfizer und Under Armour über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Gut kommt bei den Anlegern an, dass der Pharmakonzern Pfizer seine Umsatzprognose erhöht hat. Die Aktie legt vorbörslich um 2,4 Prozent zu. Auch die Zahlen des Sportartikelherstellers Under Armour (+2,3%) werden positiv aufgenommen.

Schon am Montag nach Börsenschluss haben Avis Budget, Nutrien und Mosaic Zahlen vorgelegt. Der Autovermieter Avis Budget (+6,7%) vermeldete einen Rekordgewinn und -umsatz. Beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Licht und Schatten enthielten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (nachbörslich -1,6%) und Nutrien (vorbörslich +0,7%). Mosaic steigerte zwar den Umsatz kräftig und kehrte in die Gewinnzone zurück, verfehlte aber dennoch die Konsensschätzungen der Analysten. Nutrien überzeugte dagegen mit einer neuerlichen Ausblickanhebung.

November 02, 2021 07:15 ET (11:15 GMT)