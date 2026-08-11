DAX 26.515 +0,5%ESt50 6.562 +0,2%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,30 -0,8%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.437 +0,7%Euro 1,1556 +0,1%Öl 88,7 -0,2%Gold 4.431 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MARKT USA/Börse etwas fester erwartet - KI-Optimismus kehrt zurück

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
94.79 EUR 19.34 EUR 25.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
30.10 EUR 3.16 EUR 11.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Rückkehr des KI-Optimismus dürfte den US-Börsen zu einem positiven Start in den Mittwochshandel verhelfen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,6 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave legen vorbörslich um fast 19 Prozent zu, Super Micro Computer steigen um rund 9 Prozent.

Werbung

Letztlich könnten aber die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli die Richtung bestimmen - je nachdem, ob sie Zinserhöhungssorgen befeuern oder lindern. Volkswirte rechnen in der Gesamtrate mit einem Anstieg um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent zum Vormonat. Damit würde sich die Teuerung wieder beschleunigen, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent zum Vormonat und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war. Sollten die Preise weniger stark gestiegen sein als angenommen, würde dies der US-Notenbank Argumente dafür liefern, die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im September noch nicht zu erhöhen, sagen Marktbeobachter. Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber für eine Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf.

Etwas Unterstützung erhält die Börse von leicht sinkenden Ölpreisen und Anleiherenditen. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt fällt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

Aktuelle Super Micro Computer Aktie News

Werbung

Super Micro Computer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group