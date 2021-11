MARKT USA/Börse etwas fester - Harley-Davidson haussieren

Zum Start in die neue Woche sind die Anleger optimistisch gestimmt. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten an.

Grund für die gute Stimmung ist die ermutigende Bilanzsaison. Von den Unternehmen aus dem S&P-500, die bisher ihre Zahlen vorgelegt haben, haben 82 Prozent die Erwartungen übertroffen. Auch berichteten viele Gesellschaften von einer ungebrochen hohen Nachfragen nach ihren Produkten oder Dienstleistungen. Damit linderten sie die Ängste von Anlegern, die sich wegen Lieferengpässen und steigender Preise Sorgen um den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum gemacht hatten.

Unterstützung dürfte aber auch von der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU kommen. Prominente Nutznießer sind die Aktien von Harley-Davidson, die vorbörslich um über 8 Prozent springen, nachdem die EU Strafzölle auf US-Motorräder aufgehoben hat.

Ansonsten geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Zahlen von - unter anderem - Clorox, McKesson und Simon Property Group. Daneben stehen mit den Oktober-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM sowie den September-Daten zu den Bauausgaben einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Diese könnten unter Umständen jedoch rasch abgehakt werden, denn die Anleger blicken schon dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch entgegen. Nachdem die kanadische Zentralbank in der vergangenen Woche die Möglichkeit einer Zinserhöhung schon im April kommenden Jahres ins Spiel gebracht hat, warten die Akteure gespannt darauf, ob die Fed ebenfalls Zinserhöhungen zu einem früheren Zeitpunkt in Aussicht stellen wird als bislang am Markt erwartet.

