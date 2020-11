MARKT USA/Börse freundlich erwartet - Technologiewerte dürften sich erholen

Zur Wochenmitte zeichnet sich eine freundliche Eröffnungstendenz an den US-Börsen ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen zwischen 0,7 und 1,0 Prozent im Plus. Alles deutet darauf hin, dass sich auch die zuletzt von Gewinnmitnahmen betroffenen Technologiewerte erholen dürften. Wegen des Feiertags Veterans Day in den USA dürfte der Aktienhandel jedoch recht ruhig verlaufen. Der Anleihemarkt bleibt am Mittwoch geschlossen. Wichtige Konjunktur- oder Unternehmensdaten stehen wegen des Feiertags nicht zur Veröffentlichung an.

Aktuell setze sich unter den Anlegern die Überzeugung durch, dass bald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen werde und die Wirtschaft sich rasch erholen könne, sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings gebe es auch Stimmen, die warnten, dass noch viele Hindernisse zu überwinden seien, ehe ein Impfstoff für die breite Masse der Bevölkerung verfügbar sei. Daneben herrsche nach wie vor Unsicherheit bezüglich eines neuen US-Konjunkturpakets.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 06:31 ET (11:31 GMT)