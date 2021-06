MARKT USA/Börse gut behauptet erwartet - Einzelhandelsdaten im Blick

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag eine gut behauptete Eröffnung ab. Marktteilnehmer sprechen von einer insgesamt guten Stimmung, auch wenn die anstehende US-Notenbanksitzung viele Anleger zur Zurückhaltung veranlassen dürfte. Das Ergebnis der zweitägigen Sitzung wird am Mittwoch bekanntgegeben.

Die Zeit bis dahin können sich die Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten vertreiben. Am Dienstag werden schon vor der Startglocke der Empire State Manufacturing Index für Juni und die Mai-Daten zu Erzeugerpreisen, Einzelhandelsumsätzen sowie zur Industrieproduktion veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen die April-Daten zu den Lagerbeständen.

Das Hauptaugenmerk dürfte dabei auf den Einzelhandelsdaten liegen. Sie geben Auskunft über den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum, lassen aber auch Rückschlüsse auf die Inflationserwartungen der Verbraucher zu. Sollten die Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnte das als Zeichen dafür verstanden werden, dass die Amerikaner sich keine Sorgen wegen steigender Verbraucherpreise machten, meint Sebastien Galy, Makro-Stratege bei Nordea Asset Management. Niedrigere Einzelhandelsumsätzen könnten bedeuten, dass sich die US-Haushalte nicht gezwungen sähen, Anschaffungen aus Angst vor der Inflation vorzuziehen.

In den zurückliegenden Monaten hat die Inflation merklich angezogen. Ursächlich waren die Erholung der Wirtschaft von dem pandemiebedingten Einbruch und Lieferengpässe. Die US-Notenbank beharrt jedoch darauf, dass der Preisauftrieb nur vorübergehend sei - eine Meinung, die auch viele Marktteilnehmer teilen. Sollte die Inflation jedoch länger auf hohem Niveau verharren und die Fed ihre Unterstützung der Märkte durch geldpolitische Straffungen zurückfahren, könnte dieses Vertrauen erschüttert werden, heißt es.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Nach der Schlussglocke wird Oracle über den Verlauf seines vierten Geschäftsquartals berichten.

