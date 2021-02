MARKT USA/Börse gut behauptet erwartet - Konjunkturdaten, Bilanzen im Blick

Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen am Donnerstag wieder leicht aufwärts gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an.

Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld aus Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft, genährt auch durch die Zulassung neuer Impfstoffe gegen das Coronavirus, und den noch immer hohen Corona-Fallzahlen. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass die vorhandenen Impfstoffe weniger wirksam gegen neue Mutanten des Virus sein könnten.

Auskunft über die Lage der Wirtschaft werden neue Konjunkturdaten geben. Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht. Die Zahl der Erstanträge schätzen Volkswirte im Schnitt auf 830.000, was im Vergleich zur Woche davor zwar einen kleinen Rückgang bedeuten würde, gleichzeitig wäre die Lage auf dem Arbeitsmarkt unverändert prekär.

Bei der Produktion rechnen die Ökonomen mit einem Rückgang um 2,8 Prozent im vierten Quartal.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen die Dezember-Daten zum Auftragseingang der Industrie. Hier wird ein Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert.

Biden signalisiert Kompromissbereitschaft bei Corona-Hilfen

Thema am Markt ist nach wie vor auch das innenpolitische Gerangel um ein neues Paket an Corona-Hilfsmaßnahmen. Die neue US-Regierung unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden erwägt Maßnahmen im Volumen von 1,9 Billionen Dollar, die oppositionellen Republikaner lehnen dies als zu teuer ab. Biden hat nun Kompromissbereitschaft signalisiert: Die nächsten Schecks zur Unterstützung von Privathaushalten könnten zielgerichteter an einen kleineren Empfängerkreis gehen.

Flexibilität sei gut, bemerkt dazu Grace Peters, Investmentstrategin bei JP Morgan Private Bank. Sie erhöhe die Chance auf eine zeitnahe Verabschiedung des Gesetzes über neue Unterstützungsmaßnahmen. Der Markt rechne mit Maßnahmen im Volumen von 1 Billion Dollar. Alles darüber wäre positiv für den Aktienmarkt.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Am Mittwoch nach Börsenschluss haben unter anderem Ebay, Paypal und Qualcomm Geschäftszahlen vorgelegt. Besonders gut kommen Zahlen und Ausblick von Ebay (+10%) an. Überraschend gut hat auch Paypal (+5%) abgeschnitten.

Die Aktie von Qualcomm gibt hingegen um 6,5 Prozent nach, trotz eines optimistischen Ausblicks. Beobachter vermuten, dass bei Qualcomm Gewinne mitgenommen werden.

Am Donnerstag berichten vor der Startglocke unter anderem der Pharmakonzern Merck & Co, das Tabakunternehmen Philip Morris und der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange über den Geschäftsverlauf. Nach Börsenschluss folgen T-Mobile US, Ford und News Corp.

