MARKT USA/Börse im Spannungsfeld zwischen Zollstreit und guter Konjunktur

Kaum verändert dürften die US-Börsen in den Donnerstagshandel starten. Der Future auf den S&P-500 pendelt vorbörslich um den Schlusskurs vom Mittwoch. Fundamental seien die Bedingungen für den Aktienmarkt zwar nach wie vor gut, sagt Eric Wiegand, leitender Portfoliomanager bei U.S. Bank Wealth Management. Er wäre aber trotzdem nicht überrascht, wenn die Anleger ängstlich agierten, denn das Thema Handelsstreit überschatte nach wie vor den Markt. Daher wären jegliche Nachrichten über Verhandlungen, in denen sich die Kontrahenten um eine Lösung bemühten, gut für das Sentiment.

Auch Volkswirte machen sich Gedanken über die möglichen Folgen des Handelskonflikts. Unter anderem haben die Ökonomen der Citigroup ihre Schätzung für das diesjährige Wachstum der Weltwirtschaft erstmals seit Oktober vergangenen Jahres gesenkt, und zwar auf 3,3 Prozent. Für das kommende Jahr prognostiziert die Citigroup ein Wachstum in gleicher Höhe.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag vor der Startglocke die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen der Index der Frühindikatoren und Daten zum Verkauf bestehender Häuser, jeweils für den Monat August. Der Einfluss dieser Daten auf das Geschehen an den Finanzmärkten dürfte aber eher gering sein, denn die Anleger haben schon die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche im Blick. Eine Zinserhöhung gilt als nahezu sicher; die Fed-Fund-Futures preisen sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent ein.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat der Softwareanbieter Red Hat Geschäftszahlen veröffentlicht, die nicht in allen Punkten überzeugten. Der Gewinn lag über den Erwartungen des Marktes, der Umsatz aber darunter. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verlor aber im nachbörslichen Handel am Mittwoch 4,5 Prozent.

September 20, 2018