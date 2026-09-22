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MARKT USA/Börse kaum verändert erwartet - Ölpreisrückgang dürfte stützen

Die US-Börsen dürften am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Nach der Rally vom Wochenbeginn dürften die Kurse eine Pause einlegen. Übergeordnet stützen jedoch weiter nachlassende Inflationssorgen, wie es aus dem Handel heißt. Die Ölpreise sind erneut auf dem Rückzug. Brentöl verbilligt sich aktuell um knapp 2 Prozent auf etwa 98,50 Dollar je Barrel. Auch die Marktzinsen geben weiter nach. Am US-Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger Anleihen um 3 Basispunkte auf 4,93 Prozent.

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Am Markt wächst die Zuversicht, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran über eine Beendigung des Kriegs Fortschritte machen werden und bald wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden kann. Zur Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag in New York werden Diplomaten beider Länder erwartet. Auch US-Präsident Donald Trump wird dort sprechen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten werden am Dienstag nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten sind rar.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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