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MARKT USA/Börse mit Friedenshoffnung gut behauptet erwartet

17.04.26 12:22 Uhr
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Die US-Börsen dürften mit kleinen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Stützend wirkt weiter die Hoffnung, dass die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran bald wieder aufgenommen werden. Dies schlägt sich auch in den Ölpreisen nieder, die noch immer unter der kritischen Marke von 100 Dollar je Barrel verharren, obwohl die Straße von Hormus - und somit ein wichtiger Öltransportweg - faktisch noch immer geschlossen ist. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 3,3 Prozent auf 96,00 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Am Anleihemarkt kommen die Renditen leicht zurück, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,30 Prozent. Der Goldpreis tendiert gut behauptet.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Freitag nicht angekündigt. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Im vorbörslichen Handel fällt die Aktie um rund 10 Prozent.

Der Kurs von Alcoa sinkt um gut 3 Prozent. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)

In eigener Sache

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