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MARKT USA/Börse nimmt neue Rekorde ins Visier

01.06.26 11:50 Uhr

Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche auf Rekordkurs bleiben, auch wenn die Kursgewinne zunächst eher klein ausfallen dürften. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich etwa 0,2 Prozent im Plus. Die Anleger setzen offenbar weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, auch wenn sich beide Seiten neue Scharmützel geliefert haben. Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch einen neuen Vorstoß israelischer Streitkräfte in den Libanon.

Der Ölpreis zieht am Montag in Reaktion auf die Nachrichtenlage wieder an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,5 Prozent auf 94,35 Dollar, notiert damit aber immer noch deutlich unter den Höchstständen, die der Preis seit Beginn des Kriegs gesehen hat. Der Dollar verzeichnet als Fluchtwährung in Krisenzeiten etwas Zulauf. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt legen die Renditen leicht zu; im Zehnjahresbereich geht es um 2 Basispunkte nach oben auf 4,47 Prozent.

An Konjunkturdaten werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index jeweils für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben aus dem April veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar. Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals vorlegen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)