MARKT USA/Börse von Sorgen über Preiskampf bei E-Autos belastet

Der Aktienterminmarkt deutet am Donnerstag einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Gebremst wird das Sentiment von Anzeichen eines Preiskampfes ausgerechnet im Wachstumssegment bei Elektroautomobilen. Firmengründer Elon Musk habe angedeutet, dass Tesla auf Kosten der Marge zur Ausweitung der Marktanteile bereit sei, heißt es im Handel. Massive Preissenkungen für Elektrofahrzeuge haben den Gewinn im ersten Quartal um 24 Prozent einbrechen lassen, der Aktienkurs von Tesla stürzt vorbörslich um 7,3 Prozent ab. In Europa stellt der Automobilsektor mit einem Abschlag von über 3 Prozent die schwächste Branche. In den USA geben Ford Motor 2,1 Prozent ab, General Motors 1,9 Prozent. Die Schlagzeilen erinnere Anleger an die potenziellen Gefahren, die in der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison für das erste Quartal schlummerten, so eine mahnende Stimme im Handel.

"Der Aktienhandel läuft schleppend und die Ölpreise haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt (...), da immer mehr Sorgen über die Stärke der Weltwirtschaft aufkommen und die Volkswirtschaften sich auf weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken einstellen", versucht Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown das Gesamtbild einzufangen. Zuletzt hatten selbst Wirtschaftsdaten aus China bei genauerer Betrachtung nicht überzeugt. Aus den USA kommt im Tagesverlauf ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten, von dem sich Anleger Anzeichen erhoffen, inwieweit bzw. ob sich die USA auf dem Weg in die Rezession befinden. Dazu melden sich eine Reihe von Fed-Vertretern bzw. -Vertreterinnen zu Wort. Somit dürfte auch die Zinsthematik am Markt wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)