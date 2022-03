MARKT USA/Börse vor Gewinnmitnahmen - Micron nach Zahlen gesucht

Zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Börsen kleinere Gewinnmitnahmen ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich im Schnitt etwa 0,3 Prozent im Minus.

Berichte über Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig gaben die Ölpreise weiter nach, was am Aktienmarkt ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen wurde. Am Mittwoch legen die Preise am Ölmarkt allerdings wieder deutlicher zu. Russland hat dem am Dienstag bekundeten Willen zur Deeskalation bislang noch keine Tagen folgen lassen.

Im Blick stehen neben der Lage im Ukrainekrieg einige wichtige Konjunkturdaten. Veröffentlicht wird zum einen der ADP-Arbeitsmarktbericht, der einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten für den Monat März geben dürfte, die am Freitag anstehen. Zum anderen wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des vierten Quartals in dritter Lesung veröffentlicht.

Micron-Aktien werden vorbörslich fast 4 Prozent fester gestellt, nachdem der Chiphersteller überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick überraschte ebenfalls positiv.

Besser als erwartet hat auch PVH abgeschnitten. Die Mutter von Modemarken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger kehrte im vierten Quartal in die Gewinnzone zurück. Die Aktie gibt vorbörslich jedoch um 1,6 Prozent nach, was an der negativen Stimmung im Luxusgütersektor liegen dürfte. Auch die europäischen Branchenvertreter werden am Mittwoch verkauft.

