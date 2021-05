MARKT USA/Börsen behauptet erwartet - Impfstoffaktien weiter unter Druck

(Technische Wiederholung)

Auf einen gut behaupteten Start an der Wall Street am Donnerstag deuten die Futures auf die wichtigen Indizes hin. Noch vor Handelsbeginn stehen aber die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auf dem Kalender. Sie könnten - zumal vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag - für Bewegung sorgen. Sollten sie allzu robust ausfallen und damit untermauern, dass sich die US-Wirtschaft weiter dynamisch erholt, könnte das wieder Spekulationen über eine anziehende Inflation befeuern und damit automatisch auch über eine womöglich doch schon früher als bislang erwartet wieder straffere US- Geldpolitik .

Insbesondere weil sich die Indizes ohnehin nahe an ihren Rekordhochs bewegen und die Bewertungen der Aktien als hoch gelten, könnte der Markt darauf sehr empfindlich reagieren. Andererseits gibt es aber auch Stimmen, die starke Konjunkturdaten weiter als Kurstreiber nach oben sehen. Bei den US-Renditen herrscht aktuell aber noch Ruhe, die Zehnjahresrendite bewegt sich kaum verändert um 1,58 Prozent.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Covid-19-Impfstoffherstellern weiter im Fokus - und zwar mit weiteren Kursverlusten im Vorbörsengeschäft. Hintergrund ist, dass die US-Regierung sich am Mittwoch für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen hat. Die EU hat sich offen für Gespräche darüber gezeigt. Auf Nasdaq.com verlieren Moderna weitere rund 3 Prozent, Biontech fast 6 Prozent, Curevac 4,1 Prozent und Pfizer 3,3 Prozent.

Potenziell kursbewegende Quartalszahlen legen derweil bereits vor Handelsbeginn unter anderem Moderna, CBS, Blue Apron und Kellogg vor. Nachbörslich stehen die Zahlen unter anderem von News Corp. und Beyond Meat auf dem Kalender.

