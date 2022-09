MARKT USA/Börsen dürften Erholungskurs fortsetzen

Nach den deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche dürfte die Wall Street auch am Montag mit Aufschlägen in den Handel gehen. Der Erholungskurs der vergangenen Handelstage dürfte sich damit fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar indessen deutlich nach. Der Dollar-Index fällt um 0,9 Prozent auf ein Zweieinhalbwochentief. Marktteilnehmer verweisen auf die allgemein gestiegene Risikoneigung.

Im Fokus der Anleger stehen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Die Daten dürften den weiteren Zinskurs der US-Notenbank mit beeinflussen, heißt es. Es wird bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet.

"Für den Rest der Woche gibt es nur einen Fokus und das ist der morgige Verbraucherpreisindex, der letzte vor der Fed-Sitzung", so die Deutsche Bank. "Die Fed befindet sich jetzt in ihrer Blackout-Periode, so dass Ausführungen über den Zinskurs der Zentralbank in dieser Woche etwas abnehmen dürften."

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bei seinen jüngsten Aussagen keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed solange am geldpolitischen Straffungskurs festhält, bis die Inflation zurückgeht. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich zuletzt für einen weiter straffen Zinskurs ausgesprochen.

Konjunkturseitig stehen zu Wochenbeginn keine Veröffentlichungen auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten legen Walt Disney vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen. Via Twitter signalisierte er, dass er den US-Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen will, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten. Zuvor hatte Disney-CEO Bob Chapek in Interviews gesagt, dass er ESPN als großen Wachstumsmotor sieht und als wichtigen Teil des Unterhaltungsangebots des Konzerns.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)