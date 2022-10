MARKT USA/Börsen dürften Erholungskurs fortsetzen

Nach den deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn zeichnen sich am Dienstag erneute Kursgewinne zu Handelsbeginn ab. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,1 Prozent zu.

Gestützt wird die Risikobereitschaft von optimistischen Erwartungen hinsichtlich der laufenden Berichtssaison und eines ruhigeren Umfelds an den Anleihemärkten. Am Montag hatten vor allem sinkende Anleiherenditen für eine Erholungsbewegung an den Börsen gesorgt.

Das Handelsumfeld ist jedoch von hoher Volatilität gekennzeichnet. Vor allem die Sorge vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession als Folge der massiven Zinserhöhungen der Notenbanken, sorgt weiter für Verunsicherung. Vor diesem Hintergrund dürften Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Konjunkturseitig stehen Daten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für September auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden Daten zu den Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute veröffentlicht.

Zudem richten sich die Blicke auf die laufende Berichtssaison. Noch vor der Startglocke werden Zahlen von Johnson & Johnson für das dritte Quartal erwartet. Die Aktie notiert vorbörslich 0,9 Prozent fester. Auch Goldman Sachs (+0,5%) und Lockheed Martin (+1,4%) geben Einblicke in den Geschäftsverlauf. Erst nach Handelsschluss legt Netflix (+1,2%) Zahlen für das dritte Quartal vor.

Microsoft rücken 1,3 Prozent vor. Der Konzern will fast 1.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Abteilungen und Regionen abbauen. Axios und Business Insider berichteten am Montagabend über den Jobabbau und erklärten, dieser betreffe auch das Geschäft um die Konsole Xbox und den Webbrowser Edge.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 06:05 ET (10:05 GMT)