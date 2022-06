MARKT USA/Börsen erneut fester erwartet

Nach der Erholung am Vortag dürften die US-Börsen am Freitag erneut mit Aufschlägen in den Handel gehen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Die zurückliegende Handelswoche war indessen von einem volatilen Umfeld an der Wall Street gekennzeichnet.

Stützend hatten zuletzt sinkende Marktzinsen gewirkt, da Anleger in vermeintlich sicheren Staatsanleihen Zuflucht gesucht haben. Hintergrund ist die Angst vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession angesichts der hohen Inflation und der rapiden Zinswende der US-Notenbank zur Bekämpfung der Teuerung.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss erneut wiederholt, das die Inflationsbekämpfung im Fokus steht und dass ein rasches Anheben der Leitzinssätze mit der Gefahr einer Rezession verbunden ist.

Die Fed hat indessen den großen US-Banken in ihrem jährlichen Stresstest ein gutes Zeugnis ausgestellt. Diese seien in der Lage, auch in einer schweren Rezession weiterhin Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben.

Konjunkturseitig werden Daten zu den Neubauverkäufen im Mai sowie der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juni in zweiter Lesung veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten macht die Aktie des Software-Anbieters Zendesk vorbörslich einen Kurssprung um 46,7 Prozent nach oben. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, steht das Unternehmen vor einer milliardenschweren Übernahme durch eine Gruppe von Finanzinvestoren um Hellman & Friedman und Permira.

