MARKT USA/Börsen gut behauptet erwartet - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die Wall Street wird am Freitag mit einem gut behaupteten Start in den Handel erwartet. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Für Bewegung könnten die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für September sorgen, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden.

Die Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. Ein starker Arbeitsmarktbericht würde zeigen, dass die US-Wirtschaft trotz der kräftig von der Fed angehobenen Zinsen weiterhin gut dasteht. Am Markt dürfte dies jedoch die Erwartung schüren, dass die US-Notenbank an ihrer falkenhaften Zinspolitik länger als erwartet festhalten könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Die Renditen am Anleihemarkt dürften dann wieder ansteigen und den Aktienmarkt nach unten ziehen.

Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft im September außerhalb der Landwirtschaft 170.000 neue Stellen geschaffen hat. Die Arbeitslosenquote soll auf 3,7 von 3,8 Prozent fallen und die Stundenlöhne erneut mit einer Jahresrate von 4,3 Prozent gestiegen sein.

Die bereits in der zurückliegenden Woche veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten ein uneinheitliches Bild gezeichnet. Während der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch gezeigt hatte, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im September schwächer gestiegen war als erwartet, waren die Daten zu den offenen Stellen in den USA, die sogenannten Jolts, am Dienstag überraschend stark ausgefallen.

Unter den Einzelwerten geben Exxon Mobil vorbörslich um 1,6 Prozent nach. Der Ölkonzern steht offenbar kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources, eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Der Deal könnte in den kommenden Tagen besiegelt werden, sofern die Gespräche nicht in letzter Minute ins Stocken geraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Titel von Pioneer machen einen Kurssprung um 11,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 06:16 ET (10:16 GMT)