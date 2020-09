MARKT USA/Börsen im Minus erwartet

An der Wall Street zeichnen sich zum Ende der Handelswoche leichte Verluste ab. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt 0,2 Prozent nach, ebenso der Future auf den technologielastigen Nasdaq.

Die Woche war von hohen Schwankungen wegen der vielfältigen Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Vor allem die erneut rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa und die damit verbundenen Risiken für die Weltwirtschaft verunsichern die Anleger. Hinzu kommen der anhaltende Konflikt zwischen den USA und China und der an Schärfe zunehmende US-Präsidentschaftswahlkampf. Immerhin scheint es etwas Bewegung bei einem zuletzt stockenden neuen staatlichen Stimulierungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft zu geben.

Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, soll einen Vorschlag vorbereiten, in dem das Volumen der geplanten Maßnahmen auf 2,4 Billionen Dollar abgespeckt ist. Damit würde man den Forderungen der Republikaner nach einer Beschränkung der Ausgaben entgegenkommen. In dem Paket sollen Hilfen für Fluggesellschaften, Restaurants und kleine Unternehmen enthalten sein. Von Seiten der Republikaner wurde jedoch bereits signalisiert, dass die Chancen auf eine Einigung noch vor den Wahlen in rund sechs Wochen gering seien.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern für den August wird noch vor der Börsenglocke veröffentlicht.

September 25, 2020 06:20 ET (10:20 GMT)