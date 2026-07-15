MARKT USA/Börsen kaum verändert erwartet - Chipwerte weiter unter Druck

16.07.26 12:31 Uhr

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein kaum veränderter Handelsauftakt ab. Vor allem Chipwerte dürften weiter unter Druck stehen. Die KI-Rally verliere an Schwung, berichten Marktteilnehmer. Starke Geschäftszahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC stützen nicht. Überdies steigen am Anleihemarkt die Renditen, was für Technologiewerte negativ ist. Die Zehnjahresrendite zieht um 3 Basispunkte auf 4,57 Prozent an. Die meisten Unternehmen der Technologie-Branche sind sogenannte Wachstumsunternehmen, deren Gewinne erst in ferner Zukunft erwartet werden. Der faire Aktienkurs errechnet sich aus den in der Zukunft liegenden Gewinnen, die abgezinst werden. Steigen die Zinsen, verringert sich der heutige Barwert dieser zukünftigen Gewinne drastisch. Und nicht zuletzt bedeuten höhere Marktzinsen auch höhere Finanzierungskosten. Der Dollar tendiert gut behauptet.

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Unterstützung kommt derweil vom Ölpreis, der leicht nachgibt, trotz neuer Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran und der Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für das Barrel Brent sinkt um 0,4 Prozent auf 84,60 Euro.

Konjunkturseitig gilt das Interesse vor allem den Einzelhandelsumsätzen aus dem Juni, die Auskunft über die Konsumfreude der Amerikaner geben dürften. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Daneben stehen die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für Juli und die Lagerbestände aus dem Mai auf der Agenda.

Der Kurs der ADR von TSMC fällt vorbörslich um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat ein Rekordergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings seien die Erwartungen "außerordentlich hoch" gewesen, merkt ein Fondsmanager dazu an. Anleger dürften daher Gewinne mitnehmen. Im Sektor verbilligen sich ferner Micron um 2,8, AMD um 3 und Intel um 2 Prozent. Die schon am Mittwoch heftig abverkauften Sandisk-Aktien werden 6,2 Prozent schwächer gestellt, Western Digital verbilligen sich um 5,7 und Seagate um 5 Prozent.

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Überraschend starke Geschäftszahlen hat der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie springt um 6,7 Prozent nach oben. Angekündigt sind ferner nach Zahlen von - unter anderem - GE Aerospace und Abbott Laboratories.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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July 16, 2026 06:31 ET (10:31 GMT)