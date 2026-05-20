DAX24.620 -0,5%Est505.948 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.496 -0,2%Euro1,1608 -0,1%Öl106,9 +1,7%Gold4.509 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus! Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus!
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Börsen kaum verändert erwartet - Nvidia-Zahlen verpuffen

21.05.26 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
192,56 EUR 0,38 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
110,00 EUR -2,72 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Börsen dürften zum Start in den Donnerstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren kaum verändert. Nach dem Anstieg vom Mittwoch, getragen von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs, ist erst einmal die Luft raus. Die am Vortag gesunkenen Ölpreise verharren mehr oder weniger auf dem niedrigen Niveau. Das Barrel Brentöl kostet rund 105 US-Dollar. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen wenig verändert. Sie waren nach ihrem jüngsten Höhenflug am Mittwoch deutlich gefallen. Der Dollar zeigt sich gut behauptet.

Die mit Spannung erwarteten Erstquartalszahlen von Nvidia fielen besser aus als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die Analystenschätzungen. Die Aktie zeigt sich jedoch unbeeindruckt und notiert gut behauptet. Denn Beobachter finden auch hier ein Haar in der Suppe: Der angekündigte Aktienrückkauf im Volumen von 80 Milliarden Dollar lasse annehmen, dass dem Chipkonzern die Ideen für neue Investitionen ausgingen, kommentiert Kathleen Brooks von XTB. Innovationen könnten ausbleiben, und Anleger könnten befürchten, dass die Kundenbasis von Nvidia kleiner werde. Das Unternehmen verlasse sich sehr auf "Hyperscaler", die im vergangenen Quartal für mehr als die Hälfte des Umsatzes verantwortlich gewesen seien. Das sei enttäuschend, fügt sie hinzu.

Nvidia muss sich die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten teilen. Auf der Agenda stehen Baubeginne und -genehmigungen aus dem April, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche, der Philadelphia-Fed-Index für Mai und die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes, ebenfalls für Mai.

Vor Handelsbeginn wird der Einzelhandelsriese Walmart seine Erstquartalszahlen vorlegen. Daneben rücken Börsengänge in den Fokus. SpaceX hat die Unterlagen für das geplante IPO bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Der Börsengang könnte schon im kommenden Monat stattfinden und dem von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmen 80 Milliarden Dollar einbringen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46NVIDIA OutperformBernstein Research
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46NVIDIA OutperformBernstein Research
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen