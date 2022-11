MARKT USA/Börsen könnten viertägige Durststrecke beenden

An der Wall Street könnte eine viertägige Durststrecke am Freitag enden. Allen voran hat allein die Nasdaq in der laufenden Woche Abgaben von 6,8 Prozent eingefahren - belastet von gestiegenen Marktzinsen rund um die Leitzinserhöhung und die Begleitkommentare der US-Notenbank. Bislang deutet sich damit die zweitschlechteste Woche im Jahr 2022 für die Technologietitel an. Der Aktienterminmarkt deutet eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt an. Der Trend könnte sich aber noch einmal ändern, denn noch vor Handelsbeginn wird der monatliche Arbeitsmarkt veröffentlicht.

Da sich die Fed nun in einer Phase befindet, in der sich der Zinserhöhungspfad abflachen könnte, spielen Daten wieder eine wichtige Rolle zur Entscheidungsfindung. Denn der Arbeitsmarkt wird als Gradmesser der Konjunktur gesehen, er liefert über die Entwicklung der Stundenlöhne aber auch Hinweise auf das Inflationsgeschehen.

Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht hätte daher durchaus das Potenzial, die Zinserwartungen zu drücken und die Aktienkurse zu befeuern. "Wenn das Beschäftigungswachstum stärker als erwartet ausfällt, wird der Markt dies nicht gut aufnehmen. Das wird das Narrativ verstärken, dass die Fed die Zinsen stärker anheben muss, als wir erwartet haben", sagt Finanzmarktstratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt könnte daher schlechte für den Aktienmarkt darstellen.

November 04, 2022 07:21 ET (11:21 GMT)