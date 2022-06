MARKT USA/Börsen mit deutlichen Aufschlägen erwartet

Nach einem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,8 Prozent zu. Am Montag hatten die US-Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

An den marktbestimmenden Themen hat sich indessen wenig verändert. Es dürfte daher weiter mit einem volatilem Umfeld zu rechnen sein. Im Fokus der Anleger liegen weiter die hohe Inflation und die zügige geldpolitische Wende der US-Notenbank. Auch die Sorge vor einer möglichen Rezession besteht unverändert fort.

US-Präsident Joe Biden sieht indessen eine Rezession in den USA als nicht "unvermeidlich" an. "Nein, das glaube ich nicht", sagte Biden nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Finanzminister Larry Summers auf die Frage, ob die USA auf eine Rezession zusteuern würden.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr weiter zulegen wird und dass die Notenbank die Markterwartungen für Zinserhöhungen erfüllen muss, um die Inflation einzudämmen. "Die US-Arbeitsmärkte sind nach wie vor robust, und es wird erwartet, dass die Produktion bis Ende 2022 weiter zunimmt", so Bullard. Er fügte jedoch hinzu: "Die Risiken sind nach wie vor beträchtlich und ergeben sich aus der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg und der Möglichkeit einer starken Verlangsamung in China."

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich Daten zum Verkauf bestehender Häuser im Mai werden nach Handelsbeginn veröffentlich. Erwartet wird hier ein Rückgang um 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

